La Secretaría de Economía y Turismo de Sonora dio a conocer el calendario de festividades que se celebran en agosto en los municipios de Huépac, Bacerac, Naco, Fronteras y Huásabas

La Secretaría de Economía y Turismo promueve el turismo local con las fiestas patronales de cinco municipios de Sonora.

En rueda de prensa Roberto Gradillas Pineda, secretario de Economía y Turismo, destacó la importancia de impulsar este tipo de actividades que promueven el turismo y el crecimiento económico para beneficiar a los habitantes de cada municipio.

“Todos los eventos patronales que presentamos son muy importantes porque son parte de lo que representa la diversidad de la industria turística que tiene nuestro estado y justamente hemos aprovechado de la mejor manera esa industria para que alcancemos muchos nichos económicos y que generemos realmente un beneficio social para los sonorenses”, expresó.

Ahí dio a conocer la serie de festividades y actividades culturales que se llevarán a cabo durante agosto en los diferentes municipios de la entidad.

Huépac: Del 6 al 10 de agosto celebrará las 'Fiestas Patronales de San Lorenzo'. El miércoles 6 de agosto a las 20:00 horas las actividades darán inicio con una exposición fotográfica ‘Rostros de mi Pueblo, Identidad y Memoria’. También se realizará un concurso de “palo encebado y concurso de baile y canto”, así como bailes y presentaciones musicales con grupos locales.

Huásabas: Del 4 al 17 de agosto también se celebrarán las 'Fiestas Patronales Huásabas 2025' en las que se realizarán carreras de caballos y bailes gratuitos abiertos al público.

Fronteras: De igual manera del 14 al 17 de agosto este municipio llevará a cabo el 'Dino Fest 2025'.

Bacerac: Fiestas Patronales que se realizarán del 15 al 17 de agosto.

Naco: Del 22 al 31 de agosto desarrollarán eventos culturales, baile gratuito, jaripeo, carreras parejeras, así como también cabalgata y coronación de la reina.