La Coordinación de Protección Civil de Sonora da a conocer que este fin de semana se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes y rachas de viento de +60 km/h, en municipios del sur, centro y oriente del estado

La Coordinación Estatal de Protección Civil pronostica que persistirán los efectos del monzón mexicano en combinación con inestabilidad atmosférica y ocasionará tormentas eléctricas aisladas con lluvias de fuertes a muy fuertes de 25 a 50 milímetros y fuertes rachas de viento de +60 km/h sobre el sur, centro y oriente en horario vespertino.









Mediante boletín de prensa de este 22 de agosto, la Coordinación de Protección Civil menciona que el posicionamiento de un sistema anticiclónico generará un ambiente de caluroso a muy caluroso con temperaturas máximas entre 40 a 42°C sobre el noroeste y centro del estado. Descartan formación ciclónica en el Océano Pacifico durante las próximas 48 horas.









La Coordinación Estatal de Protección Civil se basa en la valoración y análisis de la información meteorológica en general y con base en información del Servicio Meteorológico Nacional, así como diferentes fuentes oficiales de los Estados Unidos.









Hermosillo: Se espera para hoy un valor máximo de temperatura de 41°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos mayormente despejados para mañana sábado y domingo.









Cajeme: Se espera para hoy un valor máximo de temperatura de 40 grados C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos nubosos para hoy y mañana sábado.









Nogales: Se espera un valor máximo de 34°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos parcialmente nublados y 10% de probabilidad de precipitación.









San Luis Río Colorado: Se espera un valor máximo de 45°C. Se podrían presentar vientos promedios de 15 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos nubosos hoy y mañana.









Navojoa: Se espera un valor máximo de 39°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos nubosos hoy y el domingo, despejado para mañana sábado. Y 25% de probabilidad de precipitación.









Agua Prieta: Se espera un valor máximo de 36°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos despejados.









Guaymas: Se espera un valor máximo de 36°C. Se podrían presentar vientos promedios de 20 km/h con rachas de 50 km/h. Cielos mayormente despejados.











