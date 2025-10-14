Sebastián T., de 26 años, murió prensado tras un choque múltiple registrado a las 08:02 h del lunes 13 de octubre en la colonia Luis Donaldo Colosio. Una joven de 22 años fue detenida como probable responsable.

Un choque múltiple ocurrido la mañana del lunes 13 de octubre de 2025 dejó como saldo la muerte de Sebastián T., de 26 años, en la colonia Luis Donaldo Colosio de Puerto Peñasco.

De acuerdo con el parte preliminar, el siniestro se registró a las 08:02 horas en el cruce del bulevar Josefa Ortiz de Domínguez y la calle Juan Aldama, cuando una cuatrimoto (ATV) fue impactada por un vehículo que presuntamente circulaba a exceso de velocidad.

Tras el hecho, autoridades aseguraron a Yanna Lizbeth, de 22 años, señalada como probable responsable y quien presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol. La víctima, originaria de Puerto Peñasco, falleció en el lugar al quedar prensada entre dos vehículos.

La Fiscalía de Sonora abrió una carpeta de investigación para determinar la mecánica de los hechos y la situación jurídica de la detenida. En tanto, peritos de tránsito realizan dictámenes de velocidad, huellas de frenado, daños y alcoholemia para establecer responsabilidades.

Las autoridades llamaron a la ciudadanía a extremar precauciones y evitar conducir bajo los efectos del alcohol, así como a respetar límites de velocidad y señalización.



