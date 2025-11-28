De acuerdo con Bomberos Puerto Peñasco, no hubo personas lesionadas.

Un tren de carga impactó recientemente una camioneta Jeep Grand Cherokee en el cruce de la Calle 13 y bulevar Benito Juárez en Puerto Peñasco, Sonora, lo que ocasionó un incendio en la unidad. Afortunadamente, no hubo lesionados, informó el cuerpo de Bomberos local.

Según testigos, el vehículo intentaba ganarle el paso al tren cuando fue impactado, lo que provocó el incendio. Los ocupantes de la camioneta resultaron ilesos y pudieron salir del vehículo a tiempo.

Elementos de bomberos acudieron al lugar para sofocar las llamas y controlar el incendio. La unidad quedó casi consumida por el fuego.

No se reportaron daños a la infraestructura ferroviaria ni a otros vehículos. La circulación en la zona se vio afectada temporalmente mientras se realizaban los trabajos de limpieza y se investigaba la causa del incidente.

Las autoridades correspondientes realizarán una investigación para determinar las causas del accidente y establecer responsabilidades.