José Luis Domínguez Gallegos, de 59 años, falleció en Puerto Lobos tras rescatar a dos menores arrastrados por la corriente. Pescadores intentaron salvarlo, pero no sobrevivió.

Un acto de heroísmo terminó en tragedia el pasado sábado cuando José Luis Domínguez Gallegos, de 59 años y originario de Magdalena de Kino, falleció ahogado mientras rescataba a dos menores arrastrados por la corriente.

El incidente ocurrió alrededor de las 2:30 p.m. Según testigos y familiares, los niños se encontraban en peligro en el mar cuando Domínguez Gallegos no dudó en lanzarse al agua para salvarlos. Logró rescatarlos con vida, pero al intentar volver a la orilla fue arrastrado por la corriente.

Pescadores que se encontraban en el lugar intervinieron de inmediato y sacaron al hombre inconsciente, pero ya no presentaba signos vitales, confirmando su fallecimiento en el sitio.

Reacciones de la familia y la comunidad

Su hija, Brianda Tanayri Domínguez Mendívil, identificó el cuerpo y expresó el dolor de la familia: " Mi padre murió como un héroe, protegiendo a los más pequeños ", declaró entre lágrimas.

Vecinos y testigos describieron la escena como devastadora, mientras las autoridades locales realizaron el levantamiento del cuerpo con la intervención de Servicios Periciales y una funeraria local.

Un legado de valentía

El acto de José Luis Domínguez Gallegos ha sido reconocido por la comunidad como un ejemplo de coraje y altruismo, destacando la disposición de algunas personas a poner su vida en riesgo para proteger a otros.

Su historia permanecerá en la memoria de los habitantes de Puerto Lobos y de quienes conocieron su heroísmo en un momento de crisis.