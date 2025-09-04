La Capitanía de Puerto Regional en Guaymas informó que se mantendrá bandera amarilla tras registrarse oleaje elevado y vientos fuertes.

Capitanía de Puerto Regional en Guaymas informó que, con respecto a las condiciones meteorológicas locales, se mantiene la instalación de bandera amarilla, por lo que el estado operacional del puerto se encuentra abierto para la navegación de todo tipo de embarcaciones.

A través de un comunicado emitido durante la tarde de este jueves se anunció que se debe mantener precaución para embarcaciones menores y turismo náutico por fuerte viento y oleaje elevado.

De acuerdo con el reporte oficial, se registran vientos del noreste-sureste con intensidad de 9 nudos y rachas de hasta 12, así como oleaje de 2 pies, presión atmosférica de 1011 hPa y 60 por ciento de probabilidad de lluvia débil. La temperatura al momento del informe era de 30 grados Celsius con 50 por ciento de humedad relativa.

Restricciones en el arrecife artificial

Además, se recordó a la comunidad marítima que en el área del Sistema Arrecifal Artificial Sonorense, delimitado entre Punta El Cautín y Punta Doble en San Carlos, está prohibida la navegación, la pesca y el fondeo dentro del polígono marcado por boyas de señalamiento, las cuales no deben ser utilizadas como boyas de amarre.

Llamado a estar informados

La Capitanía exhortó a los navegantes y prestadores de servicios turísticos a seguir los avisos oficiales que se emitan durante los próximos días, con el fin de garantizar la seguridad marítima en la región.