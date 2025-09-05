Cierran puerto de Guaymas a embarcaciones menores por oleaje elevado
La Capitanía de Puerto Regional en Guaymas informó que este viernes se cerró la navegación a embarcaciones menores por condiciones climáticas adversas y oleaje elevado.
La Capitanía de Puerto Regional en Guaymas anunció este viernes el cierre del puerto a embarcaciones menores de 500 UAB debido a las condiciones meteorológicas que generan riesgo para la navegación.
El semáforo meteorológico se mantiene en bandera azul-amarillo, lo que indica restricción preventiva por oleaje elevado.
De acuerdo con el reporte oficial, se registran las siguientes condiciones:
- Presión atmosférica: 1009 hPa
- Lluvia: 80% de probabilidad
- Temperatura: 25 °C
- Viento: sureste, intensidad de 13 nudos, con rachas de hasta 28 nudos
- Oleaje: 2 a 4 pies
- Humedad relativa: 90%
Restricciones en el arrecife artificial
La autoridad marítima recordó que, conforme a las reglas de operación en el Sistema Arrecifal Artificial Sonorense, queda prohibida la navegación, la pesca y el fondeo al interior del polígono delimitado por las boyas entre Punta El Cautín y Punta Doble en San Carlos.
Además, se aclaró que las boyas en esa zona son de señalamiento marítimo y no deben usarse como boyas de amarre.
La Capitanía de Puerto exhortó a la comunidad marítima a mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de seguridad mientras prevalezcan las condiciones adversas en Guaymas.