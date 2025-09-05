La Capitanía de Puerto Regional en Guaymas informó que este viernes se cerró la navegación a embarcaciones menores por condiciones climáticas adversas y oleaje elevado.

La Capitanía de Puerto Regional en Guaymas anunció este viernes el cierre del puerto a embarcaciones menores de 500 UAB debido a las condiciones meteorológicas que generan riesgo para la navegación.

El semáforo meteorológico se mantiene en bandera azul-amarillo, lo que indica restricción preventiva por oleaje elevado.

De acuerdo con el reporte oficial, se registran las siguientes condiciones:

Presión atmosférica : 1009 hPa

: 1009 hPa Lluvia : 80% de probabilidad

: 80% de probabilidad Temperatura : 25 °C

: 25 °C Viento : sureste, intensidad de 13 nudos, con rachas de hasta 28 nudos

: sureste, intensidad de 13 nudos, con rachas de hasta 28 nudos Oleaje : 2 a 4 pies

: 2 a 4 pies Humedad relativa: 90%

Restricciones en el arrecife artificial

La autoridad marítima recordó que, conforme a las reglas de operación en el Sistema Arrecifal Artificial Sonorense, queda prohibida la navegación, la pesca y el fondeo al interior del polígono delimitado por las boyas entre Punta El Cautín y Punta Doble en San Carlos.

Además, se aclaró que las boyas en esa zona son de señalamiento marítimo y no deben usarse como boyas de amarre.

La Capitanía de Puerto exhortó a la comunidad marítima a mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de seguridad mientras prevalezcan las condiciones adversas en Guaymas.