El gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño realizó gestiones con la presidenta Claudia Sheinbaum para lograr la aprobación de 230 mdp que aportará el gobierno federal, adicional a los 120 mdp que destinó el gobierno estatal

El gobernador Alfonso Durazo Montaño, anunció la aprobación de 230 millones de pesos por parte del Gobierno de México para la entrega de apoyos a productores sonorenses, adicional a los 120 millones de pesos que destinó el Gobierno de Sonora para respaldar la economía del sector primario ante la sequía.

















Mediante un comunicado emitido este sábado 23 de agosto, el gobierno del estado de Sonora informó que por gestiones realizadas por el gobernador Alfonso Durazo, la presidenta Claudia Sheinbaum aportará recursos del gobierno federal para apoyar al sector agrícola ante la situación de sequía en el estado.

También anunciaron que ya se publicaron las reglas de operación del Programa de Apoyo por la Sequía para las y los productores que participaron en la reconversión de cultivos de cártamo y cebada en la página de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) , por lo que exhortan a consultarlas para acceder a este respaldo extraordinario.

















Tengan la certeza de que vamos a seguir respondiendo con hechos, porque el campo es la fuerza de Sonora, y siempre contará con nuestro respaldo Alfonso Durazo Montaño

gobernador de Sonora









A la par el Gobierno de Sonora se encuentra en proceso de dispersión de 35 millones de pesos para compensar el precio del trigo cristalino. Además realizó la entrega del apoyo para el proceso de rastreo fitosanitario y se cumplió con el pago del cártamo.