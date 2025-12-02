La presidenta destacó que el proyecto Saguaro Energía, valorado en 15 mil millones de dólares, está en análisis técnico y ambiental para garantizar su viabilidad.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el freno en el proyecto energético Saguaro Energía, en Puerto Peñasco, se debe a estudios técnicos y ambientales aún en curso, descartando cualquier tipo de anomalía administrativa o legal.

Detalles confirmados

En conferencia, la Mandataria explicó que el análisis se centra en dos temas: la disponibilidad de gas natural que llega desde Texas y la posible afectación que tendría el incremento de embarcaciones en una de las zonas de mayor biodiversidad del país.

Uno de los puntos clave es determinar si el gasoducto actual puede abastecer el volumen requerido.

"Hay que ver si el gasoducto que ya existe es suficiente o se requiere un gasoducto adicional" , señaló Sheinbaum, al destacar que cualquier modificación podría redefinir el desarrollo del proyecto, estimado en 15 mil millones de dólares.

Acciones de la autoridad

La presidenta subrayó también la sensibilidad ambiental del Golfo de California y la importancia de proteger especies en riesgo ante la llegada de barcos que transportarían gas natural licuado.

Sheinbaum recalcó que, aunque México se encuentra en una posición estratégica para movilizar gas estadounidense hacia Asia, cualquier autorización deberá cumplir con estrictas medidas de protección ambiental.

Por su parte, Medio Ambiente analiza el tipo, número y rutas de embarcaciones que ingresarían, mientras que Energía revisa la capacidad del gasoducto y la necesidad de una ampliación.