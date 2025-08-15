Por monzón mexicano habrá lluvias fuertes a muy fuertes de 50 a 75 mm en la entidad y también se mantiene la probabilidad de lluvias para el noroeste de Sonora “a excepción de las inmediaciones de San Luis Río Colorado”; las altas temperaturas son de 40 a 45 grados y 37 grados en Hermosillo

El monzón mexicano producirá lluvias fuertes a puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros con viento de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora.

De acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional el pronóstico del tiempo de las 8:00 horas de hoy a las 8:00 horas de mañana 16 de agosto el monzón mexicano aunado a divergencia, ocasionarán lluvias muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit.

Mediante un reporte Protección Civil del estado de Sonora alertan que durante este día “continuarán condiciones muy favorables para el desarrollo de tormentas vespertinas en el estado de Sonora”.





Se prevé que en el transcurso de la tarde, el ingreso del flujo de humedad proveniente del Golfo combinado con inestabilidad atmosférica, ocasione de nueva cuenta lluvias puntuales de muy fuertes a intensas de 50 a 75 milímetros sobre el centro, sur, norte y oriente de la entidad Protección Civil de Sonora



Indicaron que también se mantiene la probabilidad de lluvias para el noroeste de Sonora “a excepción de las inmediaciones de San Luis Río Colorado”.

Las recomendaciones de las autoridades para la población es atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

En cuanto a las altas temperaturas en el estado se pronostican temperaturas de 40 a 45 grados en Sonora y 37 grados para Hermosillo.

Las medidas de cuidado ante las altas temperaturas son:

Mantenerse bien hidratados. Vestir ropa de manga larga de colores claros. No exponerse a tiempos prolongados bajo el Sol. Brindar especial atención a la niñez y adultos mayores.







