Encuentro Binacional protestan en el área donde se construye el muro fronterizo entre Sierra Vista por el lado americano y Las Botas, Santa Cruz del lado mexicano.

El pasado sábado 15 de noviembre, decenas de familias se reunieron en la frontera entre México y Estados Unidos para manifestarse en contra de la construcción de 11 kilómetros de muro fronterizo. La manifestación, que se llevó a cabo en el área donde se está levantando el muro, fue un acto de unión y resistencia de las comunidades hermanas de ambas fronteras.

A pesar de la seriedad del motivo de la manifestación, el evento se convirtió en un acto de convivencia y alegría. Un grupo de jóvenes y niños danzaron alegres, deleitando a las comunidades presentes. La música y la danza se convirtieron en un símbolo de la resistencia y la unión de las comunidades.

Rubén Peralta Torres, organizador de la manifestación y ganadero de la región, recalcó que la protesta era un mensaje claro de que la construcción del muro no cuenta con el apoyo de la comunidad. "Sabemos que ya no podrán hacer nada contra esta construcción, pero sirve para dejar en claro que se está levantando en medio de protestas", dijo.

La manifestación se llevó a cabo de manera pacífica, sin incidentes ni altercados. Las familias presentes se reunieron para expresar su desacuerdo con la construcción del muro y para exigir que se respeten los derechos de las comunidades indígenas y los migrantes.

La manifestación fue un llamado a la unión de las comunidades de ambas fronteras. Los presentes se comprometieron a seguir luchando por la justicia y la igualdad, y a no permitir que el muro divida a las familias y las comunidades. La lucha continúa, y la unión de las comunidades es la clave para lograr un futuro mejor para todos.