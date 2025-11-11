Un hombre identificado como Francisco Bernal bloqueó un carril de la avenida Álvaro Obregón, frente al Palacio Municipal de Nogales, para denunciar presuntas extorsiones relacionadas con permisos de taxi. Dice tener una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.

Un manifestante identificado como Francisco Bernal bloqueó un carril de la avenida Álvaro Obregón, frente al Palacio Municipal, para denunciar presuntas extorsiones relacionadas con la gestión de permisos de taxi.

El hombre portó cartulinas con mensajes dirigidos al alcalde y afirmó que ejerce su derecho de manifestación con base en el artículo 6 constitucional.

La acción interrumpió parcialmente la circulación en un carril de una de las vías principales del centro de Nogales. No se reportaron incidentes mayores ni confrontaciones durante el enlace; automovilistas redujeron la velocidad y realizaron maniobras para continuar la marcha.

Según Bernal, hace tres (3) a cuatro (4) años presentó una denuncia ante el Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción por presuntas solicitudes de dinero vinculadas a permisos de taxi.

Señaló a la hoy regidora Leticia Calderón Fuentes y a Beto Fuentes como involucrados en hechos de “extorsión” (sic).

Afirmó que en días recientes el caso “se reactivó” y que una página en redes denominada “Sonora Arrive” habría sido utilizada para captar recursos de al menos veintiséis personas.

También dijo haber recibido llamadas de amedrentamiento. Estas aseveraciones no han sido corroboradas por este medio de manera independiente.

La denuncia está en la Fiscalía Anticorrupción… lo que me interesa es que no vuelvan a engañar a la gente



Bernal dijo que las personas presuntamente afectadas “ya no quieren involucrarse” y que continuará su protesta —incluso en Ciudad de México— “hasta las últimas consecuencias”. La manifestación se realizó en solitario en el momento del enlace.