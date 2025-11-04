El director municipal José Ángel Burruel informó que detectaron personal laborando con portones cerrados, pasillos obstruidos y bodegas saturadas; la reapertura dependerá de que la cadena entregue la carpeta interna de Protección Civil y corrija dispositivos de seguridad.

Protección Civil Municipal de Guaymas ordenó suspensión temporal en sucursales de Waldo’s por operar a puerta cerrada y carecer de la carpeta interna de Protección Civil, informó hoy el director José Ángel Burruel. El funcionario detalló que el hallazgo se dio tras llamados ciudadanos al 911 y 072 y en coordinación con Protección Civil Estatal.

Durante las inspecciones, la autoridad constató portones metálicos cerrados con personal adentro, pasillos saturados con mercancía y bodegas rebasadas con mobiliario “hechizo”, lo que impide el paso libre y eleva el riesgo para trabajadores y clientes. “Estaban laborando a puerta cerrada; eso es un riesgo”, dijo Burruel. Agregó que la semana pasada la empresa sostenía que no requería carpeta interna por “riesgo bajo”, postura que la autoridad no comparte.

“Levantamos el acta y aplicamos suspensión temporal”, indicó el director. La reapertura procederá hasta que presenten la carpeta interna y acrediten en sitio el buen estado de pasillos, bodega y dispositivos (extintores, detectores, salidas y señalización). Precisó que:

— Ayer atendieron siete (7) negocios por reportes ciudadanos.

— En operación ordinaria realizan diez (10) a doce (12) verificaciones diarias a quienes solicitan dictamen de dispositivos.

— La carpeta interna incluye planos, ubicación de extintores/detectores, salidas de emergencia, capacitaciones y vigilancia del comité interno.

— Cuando un local supera cincuenta (50) personas de aforo o cierto metraje, la carpeta es obligatoria y su revisión compete primordialmente al ámbito estatal; el municipio audita dispositivos de seguridad y da vista al Estado si falta documentación.

Tras el incendio en la tienda del Centro de Hermosillo, aumentaron las denuncias vecinales sobre subestaciones y condiciones internas en comercios. Burruel señaló que en las visitas de ayer las subestaciones observadas estaban al exterior o en techo y “bien instaladas”. Sobre el caso Hermosillo, dijo que el dictamen oficial deberá aclarar causas, y que “no fue solo un transformador; se conjuntaron circunstancias”.



