Waldo's y Eleczion permanecen cerrados por tiempo indeterminado, debido a que deben corregir diversas observaciones.

Autoridades de Protección Civil en Huatabampo, aumentaron la supervisión en establecimientos comerciales. Generando un resultado de solo dos clausuras temporales, entre los 50 locales inspeccionados.

Waldo’s y Eleczion, son los que mantienen su cierre por tiempo indeterminado, ya que deben subsanar las observaciones indicadas. En uno de los casos se requiere adecuar el sistema eléctrico y en el otro adecuar las salidas de emergencias, es decir habilitarlas para uso, ya que estas se encontraban obstruidas. Así mismo, medidas indispensables para contraer incidentes graves por incendios.

Los locatarios del Mercado Municipal de Huatabampo han recibido capacitaciones junto otros comerciantes cercanos, en las cuales aprendieron sobre primeros auxilios, uso de extintores, detección de humo, señalización y rutas de evacuación.

Aunque las inspecciones se han manejado como parte del protocolo de seguridad, han aumentado tras el incidente registrado en Hermosillo el 1ro de Noviembre, lo que orillo al ayuntamiento a reforzar las acciones preventivas.

La prioridad es garantizar espacios seguros para empleados y clientes, por ende es vital que los comercios se mantengan libres las salidas de emergencia y cuenten con extintores en regla. De la misma manera capaciten a su personal en atención y respuesta inmediata ante cualquier suceso.