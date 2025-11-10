Protección Civil detecta irregularidades estructurales y eléctricas, denunciadas tras incendio en Waldo's de Hermosillo

El tradicional Mercado Municipal de Cajeme, conocido como Mercajeme , fue cerrado temporalmente la tarde del lunes, luego de que la Unidad Municipal de Protección Civil detectara diversas irregularidades durante una inspección derivada de múltiples denuncias ciudadanas.

De acuerdo con el titular de la dependencia, Francisco Mendoza Calderón, el cierre se mantendrá hasta que la administración del mercado y los locatarios subsanen las observaciones señaladas.

“Tuvimos una denuncia... cuando hay denuncias de riesgo sí podemos hacerlo, y hubo bastantes denuncias por parte de Mercajeme. Ya venimos a pedir los dispositivos de seguridad y empezamos a subsanar lo que hace falta para evitar riesgos” , explicó el funcionario.





Irregularidades en todo el inmueble

Durante el recorrido, Protección Civil detectó de cuatro a cinco puntos de riesgo principales, aunque Mendoza Calderón aclaró que no podía detallar el contenido del documento oficial. Aun así, señaló que lo más grave es la falta de dispositivos de seguridad en todo el mercado, el cual se divide en alrededor de 330 locales.

“Es problema en todo Mercajeme. Mercajeme en sí tiene que cumplir con las cosas, que son muy necesarias” , puntualizó.

Ciudadanos en redes sociales han expresado diversos puntos de riesgo que han observado en el Mercado, especialmente después del reciente incendio en una tienda Waldo's en el centro de Hermosillo, donde se investiga la explosión de un transformador al interior de establecimiento comercial y la consecuente muerte de 24 personas.

Entre las posibles observaciones que tendrían que solucionarse están la obstrucción de pasillos, f alta de extintores, f allas en canaletas de agua, i nstalaciones eléctricas expuestas y conexiones irregulares, al igual que e structuras improvisadas que podrían representar peligro.

Sellos de suspensión

Luego de la inspección, personal de Protección Civil colocó sellos de suspensión en todos los accesos del mercado. Mendoza Calderón destacó que la reapertura dependerá de la rapidez con que los locatarios atiendan las observaciones.

“El tiempo que subsanen ya depende de ellos. Si subsanan rápido, abre rápido” , sostuvo.

El objetivo de estas acciones preventivas de la dependencia es garantizar la seguridad de los más de 200 locatarios y los cientos de visitantes que acuden diariamente al mercado, considerado un punto histórico y de alta afluencia en Ciudad Obregón.