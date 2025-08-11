En las próximas horas podrían registrarse lluvias puntuales fuertes sobre los sectores norte o noreste de Sonora.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó la tarde de este lunes que se han empezado a desarrollar sobre el municipio de Cananea y alrededores algunas tormentas.

Además, señaló que en las próximas horas podrían registrarse lluvias puntuales fuertes sobre los sectores norte o noreste.

Protección Civil en Sonora dijo que la trayectoria podría ser hacia el oeste, lo cual traería algunas lloviznas sobre la región de Altar.

Ante esto, se esperan rachas de vientos fuertes y descargas eléctricas, por lo cual recomendó extremar precauciones y atender indicaciones de las autoridades locales.