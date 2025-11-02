Durante el encuentro, celebrado en la ciudad de Durango, representantes del estado analizaron los principales retos del país en materia de seguridad y procuración de justicia.

Con una participación activa y propositiva, Sonora se sumó a los trabajos de la Segunda Sesión Ordinaria 2025 de las Zonas Noreste y Noroeste de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), donde planteó la necesidad de impulsar una reforma a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Durante el encuentro, celebrado en la ciudad de Durango, representantes del estado analizaron los principales retos del país en materia de seguridad y procuración de justicia, entre ellos la coordinación nacional para el combate integral a la extorsión, así como los avances en la implementación del Sistema Informático Nacional Interoperable y del Sistema Estadístico Nacional de Procuración de Justicia.

La delegación sonorense se destacó por su compromiso con la cooperación interinstitucional y por aportar propuestas que buscan modernizar el marco legal y fortalecer los mecanismos de atención a adolescentes en conflicto con la ley.

Asimismo, la participación de Sonora en este foro nacional reafirma su papel en la construcción de estrategias conjuntas para garantizar una procuración de justicia más eficiente, moderna y cercana a la ciudadanía, impulsando políticas públicas que fortalezcan la confianza social en las instituciones y promuevan una justicia más ágil y transparente.