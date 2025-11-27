El mandatario estatal adelantó que se creará un organismo autónomo independiente del Gobierno del Estado, integrado por representantes de la sociedad civil, el cual será responsable de emitir la convocatoria y seleccionar al perfil más capacitado para dirigir la institución.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño informó que el nombramiento del nuevo titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil se realizará hasta que concluya la reestructuración administrativa de dicha área.

Además, adelantó que se creará un organismo autónomo independiente del Gobierno del Estado, integrado por representantes de la sociedad civil, el cual será responsable de emitir la convocatoria y seleccionar al perfil más capacitado para dirigir la institución.

“Mi idea es constituir un organismo autónomo, independiente del Gobierno, conducido por la sociedad, y que sea ese cuerpo directivo quien abra la convocatoria para los interesados en dirigir esta institución, y que su valoración técnica determine en quién debe recaer esa responsabilidad” , explicó.

Sobre el caso Waldo’s, el mandatario señaló que las investigaciones presentan avances significativos y que el próximo lunes 1 de diciembre se dará a conocer información adicional.