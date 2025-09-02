Protección Civil de Sonora advirtió que el monzón mexicano y el sistema tropical “Doce-E” provocarán tormentas, rachas de viento de hasta 75 km/h y oleaje elevado en costas del sur del estado entre el 3 y el 7 de septiembre.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que este 2 de septiembre persistirán los efectos del monzón mexicano, lo que en combinación con divergencia en altura ocasionará tormentas eléctricas y lluvias fuertes a muy fuertes (25 a 75 mm) en el oriente, sur, norte, nororiente y centro de Sonora durante la tarde.

Se prevén rachas de viento superiores a 65 km/h y un ambiente caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas entre 40 y 45 °C en el noroeste del estado.

Protección Civil mantiene en vigilancia al sistema tropical “Doce-E”, que podría intensificarse a tormenta tropical en las próximas horas. Se espera que el fenómeno se acerque el miércoles a las costas de Baja California Sur, aportando humedad hacia Sonora.

Entre el 3 y el 7 de septiembre, sus bandas nubosas generarán lluvias de muy fuertes a intensas, vientos de más de 75 km/h y oleaje de 2.5 a 5 metros en las costas del sur de Sonora, especialmente el viernes.

Condiciones por municipios

Hermosillo : mínima de 26 °C y máxima de 40 °C; cielo con intervalos nubosos , vientos de hasta 45 km/h y 60% de probabilidad de lluvia

: mínima de 26 °C y máxima de 40 °C; cielo con , vientos de hasta 45 km/h y 60% de Ciudad Obregón : mínima de 25 °C y máxima de 39 °C; cielos despejados con 70% de probabilidad de lluvia

: mínima de 25 °C y máxima de 39 °C; con 70% de Nogales : mínima de 18 °C y máxima de 31 °C; cielo parcialmente nublado con 40% de probabilidad de lluvia

: mínima de 18 °C y máxima de 31 °C; con 40% de San Luis Río Colorado : mínima de 28 °C y máxima de 37 °C; 20% de probabilidad de lluvia y cielo parcialmente nublado

: mínima de 28 °C y máxima de 37 °C; 20% de y Navojoa : mínima de 25 °C y máxima de 38 °C; 70% de probabilidad de lluvia y cielo mayormente despejado

: mínima de 25 °C y máxima de 38 °C; 70% de y Agua Prieta : mínima de 21 °C y máxima de 33 °C; 30% de probabilidad de lluvia y cielo parcialmente nublado

: mínima de 21 °C y máxima de 33 °C; 30% de y Guaymas: mínima de 29 °C y máxima de 34 °C; vientos de hasta 50 km/h y 40% de probabilidad de precipitación

Protección Civil de Sonora pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, ya que el sistema tropical “Doce-E” podría intensificar las lluvias y el oleaje en los próximos días, con riesgo de afectaciones en el sur del estado.