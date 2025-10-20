la Coordinación Estatal de Protección Civil prevé tiempo estable en Sonora: amaneceres fríos a frescos en zona serrana (7–14°C) y máximas de 36–38°C por la tarde, sin lluvia. Se vigila la aproximación de un frente frío para el 28 de octubre.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, hoy se mantendrán cielos mayormente despejados en todo Sonora, con 0% de probabilidad de precipitación.

Se reportan amaneceres fríos a frescos en la sierra (7–14°C) y ambiente cálido a caluroso por la tarde, con máximas de 36–38°C en valles y costa.

Hermosillo: 19°C mínima (65% HR) y 36°C máxima; vientos de 10 km/h con rachas de 30 km/h; cielo mayormente despejado

Ciudad Obregón: 20°C y 37°C; 10/30 km/h; mayormente despejado

Nogales: 9°C y 29°C; 10/30 km/h; despejado

San Luis Río Colorado: 15°C y 34°C; 15/30 km/h; despejado

Navojoa: 20°C y 37°C; 10/30 km/h; mayormente despejado

Agua Prieta: 10°C y 30°C; 10/30 km/h; despejado

Guaymas: 22°C y 32°C; 15/40 km/h; mayormente despejado

Protección Civil mantiene en vigilancia la aproximación de un frente frío para el 28 de octubre, que podría generar ligero descenso de temperatura y rachas de viento moderadas en el noroeste del estado. Falta precisar ventana horaria de ingreso y magnitud de los cambios; se sugiere confirmar actualización del pronóstico 24–48 horas antes.

Recomendaciones: hidratación constante; evitar exposición solar prolongada (12:00–16:00); resguardo de objetos sueltos por rachas de viento locales.

Canales oficiales: Coordinación Estatal de Protección Civil Sonora y SMN. En caso de emergencia: 911.

Nota: los valores pueden variar por microclimas urbanos y costeros; verifique condiciones antes de viajar en carretera.