Protección Civil de Sonora prevé tormentas eléctricas, lluvias de hasta 50 mm y rachas de viento mayores a 60 km/h para este martes 16 de septiembre en gran parte del estado.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este martes 16 de septiembre el monzón mexicano, en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera, provocará tormentas eléctricas, lluvias ligeras a moderadas de entre 5 y 50 milímetros y vientos con rachas superiores a 60 km/h en diversas regiones de Sonora.

Además, se mantiene bajo vigilancia una zona de baja presión en el Océano Pacífico que presenta un 60% de probabilidad de evolucionar a tormenta tropical en las próximas 48 horas.

Condiciones por municipio

Hermosillo : mínima 27°C, máxima 35°C ; humedad 85%; rachas de 40 km/h; probabilidad de lluvia 60%

: ; humedad 85%; rachas de 40 km/h; probabilidad de lluvia 60% Ciudad Obregón : mínima 26°C, máxima 36°C ; humedad 85%; rachas de 40 km/h; 60% de probabilidad de lluvia

: ; humedad 85%; rachas de 40 km/h; de lluvia Nogales : mínima 18°C, máxima 39°C ; humedad 85%; rachas de 40 km/h; 70% de probabilidad de lluvia

: ; humedad 85%; rachas de 40 km/h; San Luis Río Colorado : mínima 26°C, máxima 38°C ; humedad 60%; rachas de 40 km/h; 10% de probabilidad de lluvia

: ; humedad 60%; rachas de 40 km/h; Navojoa : mínima 26°C, máxima 36°C ; humedad 85%; rachas de 40 km/h; 60% de probabilidad de lluvia

: ; humedad 85%; rachas de 40 km/h; de lluvia Agua Prieta : mínima 18°C, máxima 31°C ; humedad 90%; rachas de 40 km/h; 60% de probabilidad de lluvia

: ; humedad 90%; rachas de 40 km/h; de lluvia Guaymas: mínima 28°C, máxima 33°C; humedad 75%; rachas de 50 km/h; 60% de probabilidad de lluvia

Protección Civil recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar cruzar arroyos durante las lluvias y extremar precauciones ante posibles ráfagas de viento y descargas eléctricas.