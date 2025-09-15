Protección Civil de Sonora informó que el monzón mexicano y las bandas nubosas del ciclón “Mario” generarán lluvias de hasta 75 mm y rachas de viento superiores a 60 km/h en gran parte del estado este lunes 15 de septiembre, con distintas probabilidades de precipitación según la región.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que la interacción del monzón mexicano con un sistema ciclónico en niveles medios de la atmósfera y la influencia del ciclón tropical Mario generarán este lunes condiciones de inestabilidad en Sonora.

El pronóstico señala tormentas eléctricas acompañadas de lluvias ligeras a moderadas, con acumulados de entre 20 y 75 milímetros, además de rachas de viento que podrían superar los 60 kilómetros por hora en distintas regiones del estado durante la tarde.

Además, se mantiene bajo vigilancia una zona de baja presión en el Pacífico con 60% de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

Condiciones por municipio

Hermosillo : mínima de 26 °C y máxima de 37 °C, con 60% de probabilidad de lluvia y rachas de hasta 40 km/h

: mínima de 26 °C y máxima de 37 °C, con y Ciudad Obregón : mínima de 25 °C y máxima de 35 °C, con 70% de probabilidad de lluvia

: y máxima de 35 °C, con Nogales : mínima de 18 °C y máxima de 32 °C , con 50% de probabilidad de lluvia

: mínima de 18 °C y , con San Luis Río Colorado : mínima de 27 °C y máxima de 39 °C , sin probabilidad de lluvia

: mínima de 27 °C y , Navojoa : mínima de 25 °C y máxima de 36 °C, con 70% de probabilidad de lluvia

: y máxima de 36 °C, con Agua Prieta : mínima de 19 °C y máxima de 33 °C, con 40% de probabilidad de lluvia

: y máxima de 33 °C, con Guaymas : mínima de 28 °C y máxima de 33 °C, con 60% de probabilidad de lluvia y rachas de hasta 50 km/h

: mínima de 28 °C y máxima de 33 °C, con y Recomendaciones oficiales

Protección Civil pidió a la población mantenerse informada a través de canales oficiales, tomar precauciones por posibles encharcamientos y no transitar por zonas inundadas o con corrientes de agua.