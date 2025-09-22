La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que Sonora enfrentará temperaturas de hasta 45 °C y lluvias con tormentas eléctricas durante las tardes.

La Coordinación Estatal de Protección Civil advirtió que el posicionamiento de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá un ambiente caluroso en el noroeste, centro y sur de Sonora, con máximas de 40 a 45 °C.

En contraste, el monzón mexicano y la divergencia atmosférica provocarán tormentas eléctricas, lluvias de 25 a 50 milímetros y rachas de viento de más de 60 km/h, especialmente durante las tardes.

Un nuevo frente frío ingresará a la frontera noroeste del país entre el 25 y 26 de septiembre, lo que ocasionará un ligero descenso en las temperaturas y vientos intensos en la entidad.

Además, se mantiene vigilancia sobre la tormenta tropical Narda, ubicada en el océano Pacífico. Según el pronóstico, continuará desplazándose hacia el oeste-noroeste sin generar efectos directos sobre México.

Condiciones por municipios

Hermosillo : mínima de 29 °C , máxima de 41 °C, humedad del 70%. Vientos de hasta 40 km/h, cielos despejados y 20% de probabilidad de lluvia.

: , máxima de 41 °C, humedad del 70%. Vientos de hasta 40 km/h, y 20% de probabilidad de lluvia. Ciudad Obregón : mínima de 28 °C , máxima de 41 °C, humedad del 85%. Vientos de hasta 40 km/h y 40% de probabilidad de precipitación .

: , máxima de 41 °C, humedad del 85%. Vientos de hasta 40 km/h y . Nogales : mínima de 18 °C , máxima de 32 °C, humedad del 90%. Vientos de hasta 40 km/h y 40% de probabilidad de lluvia .

: , máxima de 32 °C, humedad del 90%. Vientos de hasta 40 km/h y . San Luis Río Colorado : mínima de 26 °C, máxima de 37 °C , humedad del 50%. Sin probabilidad de lluvia.

: mínima de 26 °C, , humedad del 50%. Sin probabilidad de lluvia. Navojoa : mínima de 28 °C , máxima de 40 °C, humedad del 80%. Vientos de hasta 40 km/h y 30% de probabilidad de precipitación .

: , máxima de 40 °C, humedad del 80%. Vientos de hasta 40 km/h y . Agua Prieta : mínima de 19 °C, máxima de 34 °C, humedad del 80%. Vientos de hasta 40 km/h y 40% de probabilidad de lluvia .

: mínima de 19 °C, máxima de 34 °C, humedad del 80%. Vientos de hasta 40 km/h y . Guaymas: mínima de 29 °C, máxima de 36 °C, humedad del 70%. Vientos de hasta 50 km/h y 15% de probabilidad de lluvia.

Protección Civil reiteró el llamado a la población a mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y atender las recomendaciones oficiales ante la combinación de altas temperaturas, lluvias y vientos que se prevén en los próximos días.



