Protección Civil alertó sobre el desarrollo de tormentas aisladas en el norte y noreste de Sonora, que se extenderán al centro por la tarde y al sur por la noche.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este miércoles comenzaron a desarrollarse tormentas aisladas en el noreste de Sonora, con posibilidad de extenderse hacia el centro del estado durante la tarde.

Se prevén lluvias de ligeras a moderadas (5 a 25 mm), acompañadas de rachas de viento y descargas eléctricas, especialmente en municipios del norte, noreste y centro de la entidad.

Durante la tarde-noche, algunos núcleos nubosos ingresarían al sur de Sonora, generando nuevamente precipitaciones moderadas y condiciones inestables que podrían extenderse a la madrugada.

Protección Civil exhortó a la población a extremar precauciones, resguardarse durante tormentas eléctricas y evitar zonas de encharcamiento.



