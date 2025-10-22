Protección Civil estatal informó que durante la tarde-noche de hoy madrugada del jueves se esperan lloviznas ligeras en la región norte y noroeste. SMN también informó que para las regiones centro este y costa se pronostica lluvias y chubascos con descargas eléctricas.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que durante la tarde-noche de hoy y la madrugada del jueves se esperan algunas lloviznas ligeras para el estado de Sonora.

Debido al paso de una vaguada en niveles altos en combinación con el flujo de la corriente en chorro subtropical, se estará originando nubosidad con condiciones para la generación de lloviznas de 0.5 a 10 milímetros sobre algunos municipios ubicados en la región norte y noroeste de la entidad.

CEPC prevé que durante el día jueves se extienda a algunos municipios del oriente del estado.

Aunado a ello, también se esperan rachas de viento que superen los 60 km/h sobre la región así como posibilidad de caída de granizo.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó que en las próximas horas para el noroeste, norte y además en el centro, este y costa se esperan lluvias y chubascos con descargas eléctricas.