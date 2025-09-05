La Secretaría de Bienestar informó que a partir de este viernes 5 de septiembre se reanudan todas las actividades de los Programas de Bienestar en Sonora, con el objetivo de continuar la atención a derechohabientes y beneficiarios.

La Secretaría de Bienestar, a cargo de Ariadna Montiel Reyes, anunció la reanudación de todas las actividades de los Programas para el Bienestar en el estado de Sonora a partir de este viernes 5 de septiembre.

El aviso fue dirigido a derechohabientes y beneficiarios de los distintos programas sociales, con el fin de garantizar la continuidad de apoyos en favor de las familias sonorenses.

La dependencia federal subrayó que los programas mantienen su enfoque de atención prioritaria a la población en situación de vulnerabilidad, bajo el lema “Por el bien de todos, primero los pobres”.

Con la reactivación de actividades, la Secretaría de Bienestar reiteró su compromiso de mantener el flujo de apoyos sociales en Sonora y exhortó a los beneficiarios a mantenerse informados a través de los canales oficiales.



