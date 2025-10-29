El Programa Vivienda del Bienestar en Sonora busca ofrecer viviendas asequibles para familias de bajos ingresos. Norberto Larrínaga Buelna detalla los planes y expectativas de este proyecto innovador.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) Sonora, Norberto Larrínaga Buelna, informó que este año se construirán aproximadamente 3 mil 800 viviendas en Hermosillo y entre 6 mil 700 y 6 mil 800 en todo el estado, consolidando un crecimiento sostenido en el sector habitacional.

En cuanto al desarrollo de vivienda, explicó que en Sonora los precios oscilan entre 850 mil pesos y 8 millones, aunque la mayor demanda se concentra en el segmento inferior a 2 millones de pesos.

Por otro lado, las viviendas de más de 4 millones han registrado una caída en ventas. "El mercado de vivienda alta se ha visto castigado este año por la inflación y el costo financiero, que han rebasado el poder adquisitivo de los últimos años" , señaló Larrínaga Buelna. Añadió que muchas personas que venden su casa ya no logran adquirir una nueva debido al incremento de precios.

Respecto al programa Vivienda del Bienestar, indicó que el costo promedio será de 630 mil pesos para unidades de primer piso, incluyendo el terreno, con ajustes en el diseño que redujeron la construcción de cuatro a tres niveles.

El dirigente adelantó que las primeras viviendas de este programa podrían entregarse en febrero de 2026, con la expectativa de consolidarlo como un modelo exitoso de vivienda accesible para familias de bajos ingresos.