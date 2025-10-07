Armenta Hernández destacó que el agente investigado ha mostrado disposición para colaborar con la familia de la víctima. Actualmente enfrenta una investigación por el delito de hechos de tránsito con resultado de homicidio culposo.

La madre de Francisco, el joven motociclista que perdió la vida en un accidente vial en San Carlos, aceptó en un principio que el agente de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) señalado como responsable enfrentara el proceso en libertad. Así lo afirmó la abogada del imputado, Iris Armenta Hernández, quien indicó que Luz Haydée Cornejo firmó un documento en el que manifestaba su conformidad.

"Dentro de la carpeta de investigación obra una constancia firmada por la señora Luz Haydée y su asesor jurídico, donde se establece que mantenía diálogo con los familiares del acusado con la intención de llegar a un acuerdo y que no tenía objeción para que éste llevara su proceso en libertad” , explicó.

Armenta Hernández destacó que el agente investigado ha mostrado disposición para colaborar con la familia de la víctima. Actualmente enfrenta una investigación por el delito de hechos de tránsito con resultado de homicidio culposo.

La audiencia se llevó a cabo el sábado 4 de octubre en Guaymas, donde el juez determinó vincular a proceso al agente. Como medidas cautelares, deberá acudir periódicamente a firmar, no abandonar el estado y mantener distancia de los familiares del fallecido.

No obstante, el lunes 6 de octubre, Luz Haydée Cornejo y otros familiares de Francisco realizaron una manifestación frente al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, exigiendo que el agente ministerial no permanezca en libertad y que el proceso se lleve a cabo con el responsable en prisión.