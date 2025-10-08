Prevén tormentas en Sonora el fin de semana por paso de Priscila
La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que las bandas nubosas del sistema tropical “Priscilla” generarán lluvias en el centro y norte de Sonora.
Hermosillo amaneció con 26 °C y 40% de humedad; para hoy se prevé máxima de 38 °C, cielo nublado, viento de 10 km/h con rachas de 40 km/h y 30% de probabilidad de lluvia, de acuerdo con el pronóstico oficial.
La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que las bandas nubosas del sistema tropical “Priscilla” mantendrán medio nublado y lloviznas sobre el centro, norte, noroeste y noreste de Sonora este miércoles. Para jueves y viernes, el sistema se aproximará a la península de Baja California, aumentando la probabilidad de lluvia en municipios del noroeste del estado.
Un nuevo sistema ciclónico tiene 70% de probabilidad de desarrollo en 48 horas con trayectoria al noroeste del país; podría generar lluvias fuertes a muy fuertes el fin de semana en todo Sonora, rachas de 70–90 km/h sobre la costa y oleaje de 3–5 m en zonas costeras y comunidades pesqueras.
De forma adicional, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noroeste de Sonora y reforzará estas condiciones, con descenso de temperatura y amaneceres frescos en la región montañosa del norte.
Para otras ciudades:
- Ciudad Obregón: mínima 27 °C, máxima 36 °C; parcialmente nublado; viento 10 km/h, rachas 40 km/h; 20% lluvia
- Nogales: mínima 17 °C, máxima 19 °C; nublado; viento 10 km/h, rachas 60 km/h; 40% lluvia
- San Luis Río Colorado: mínima 20 °C, máxima 37 °C; mayormente despejado; viento 15 km/h, rachas 40 km/h; 10% lluvia
- Navojoa: mínima 27 °C, máxima 36 °C; parcialmente nublado; viento 10 km/h, rachas 50 km/h; 40% lluvia
- Agua Prieta: mínima 19 °C, máxima 30 °C; nublado; viento 10 km/h, rachas 40 km/h; 40% lluvia
- Guaymas: mínima 28 °C, máxima 33 °C; parcialmente nublado; viento 15 km/h, rachas 60 km/h; 20% lluvia
Según la Coordinación Estatal de Protección Civil, con base en SMN y fuentes oficiales de EE. UU., hoy persistirá nubosidad asociada a “Priscilla”; para el fin de semana, el desarrollo ciclónico y el frente frío podrían intensificar lluvias, viento y oleaje en Sonora.