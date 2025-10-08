La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que las bandas nubosas del sistema tropical “Priscilla” generarán lluvias en el centro y norte de Sonora.

Hermosillo amaneció con 26 °C y 40% de humedad; para hoy se prevé máxima de 38 °C, cielo nublado, viento de 10 km/h con rachas de 40 km/h y 30% de probabilidad de lluvia, de acuerdo con el pronóstico oficial.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que las bandas nubosas del sistema tropical “Priscilla” mantendrán medio nublado y lloviznas sobre el centro, norte, noroeste y noreste de Sonora este miércoles. Para jueves y viernes, el sistema se aproximará a la península de Baja California, aumentando la probabilidad de lluvia en municipios del noroeste del estado.

Un nuevo sistema ciclónico tiene 70% de probabilidad de desarrollo en 48 horas con trayectoria al noroeste del país; podría generar lluvias fuertes a muy fuertes el fin de semana en todo Sonora, rachas de 70–90 km/h sobre la costa y oleaje de 3–5 m en zonas costeras y comunidades pesqueras.

De forma adicional, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noroeste de Sonora y reforzará estas condiciones, con descenso de temperatura y amaneceres frescos en la región montañosa del norte.

Para otras ciudades:

Ciudad Obregón: mínima 27 °C, máxima 36 °C; parcialmente nublado; viento 10 km/h, rachas 40 km/h; 20% lluvia

Nogales: mínima 17 °C, máxima 19 °C; nublado; viento 10 km/h, rachas 60 km/h; 40% lluvia

San Luis Río Colorado: mínima 20 °C, máxima 37 °C; mayormente despejado; viento 15 km/h, rachas 40 km/h; 10% lluvia

Navojoa: mínima 27 °C, máxima 36 °C; parcialmente nublado; viento 10 km/h, rachas 50 km/h; 40% lluvia

Agua Prieta: mínima 19 °C, máxima 30 °C; nublado; viento 10 km/h, rachas 40 km/h; 40% lluvia

Guaymas: mínima 28 °C, máxima 33 °C; parcialmente nublado; viento 15 km/h, rachas 60 km/h; 20% lluvia

Según la Coordinación Estatal de Protección Civil, con base en SMN y fuentes oficiales de EE. UU., hoy persistirá nubosidad asociada a “Priscilla”; para el fin de semana, el desarrollo ciclónico y el frente frío podrían intensificar lluvias, viento y oleaje en Sonora.