Un desarrollo frente al mar con 175 unidades y plaza comercial.

Con una inversión superior a los mil 800 millones de pesos, este viernes el grupo desarrollador Terra Vital dio un paso decisivo para el futuro de San Carlos al colocar la primera piedra de Seascape Smart Ownership, un proyecto que busca elevar el estándar turístico y residencial del destino con un concepto de lujo moderno, accesible y orientado a la plusvalía.

La iniciativa marca una nueva etapa para el destino turístico, al introducir un concepto de lujo accesible y moderno que combina propiedad patrimonial, exclusividad y una comunidad consciente, dirigida a quienes valoran su tiempo, sus vacaciones y el legado para sus familias.

El desarrollo, que forma parte de un plan maestro frente al mar, integra 175 unidades residenciales y una plaza comercial, diseñado para fortalecer el corredor turístico y habitacional de la región.

" Hoy colocamos la primera piedra de Seascape, un desarrollo frente al mar que integra 175 unidades residenciales y una plaza comercial, dentro del plan maestro que refuerza el corredor turístico y residencial de la región ”, expresó Luis Alejandro Charles, director del grupo desarrollador Terra Vital, durante la ceremonia.

La propuesta destaca por su modelo Smart Ownership, que incorpora tecnología, equipamiento y alianzas estratégicas para ofrecer un esquema de inversión con alta plusvalía y estándares de superlujo, orientado a transformar la forma de vivir y disfrutar San Carlos.

Terra Vital está conformado por la familia Charles Rubio, fundadores del Grupo Prodensa, y el ingeniero Eduardo Mellado Torres, de Capitel Desarrollos. Con más de tres décadas de experiencia y participación en 75 proyectos exitosos en México, el grupo ha consolidado obras emblemáticas en Sonora, como Torre de Hermosillo, Torre Solara Residencial, Grand Kino Plaza & Corporate Center y Vado Prime Center, respaldados por inversionistas locales y altos estándares de calidad.

Durante el evento, el gobernador Alfonso Durazo resaltó el potencial turístico de Sonora, al contar con mil 207 kilómetros de litoral en el Golfo de California y una ubicación estratégica a casi 600 kilómetros de la frontera con uno de los mercados de mayor capacidad adquisitiva en el mundo.

Señaló que proyectos como Seascape permiten detonar el desarrollo económico mediante la generación de empleos en los sectores turismo y construcción.

La ceremonia incluyó la bendición por parte del padre Fabián Alfonso Aguirre Osuna, quien recomendó a los presentes a “invitar al mayor inversionista que es Dios”, y felicitó a los promotores por la visión del proyecto.

Después de este acto se realizó el corte de listón por parte de inversionistas y autoridades presentes.

“ Agradezco el gran esfuerzo del equipo de colaboradores y socios comerciales, así como el respaldo de las autoridades. Hoy inicia una nueva etapa para San Carlos y para quienes creemos en su potencial. Gracias por confiar en esta visión ”, expresó el director del grupo desarrollador.

Con gran entusiasmo, invitó a seguir construyendo un futuro donde el desarrollo y la calidad de vida vayan de la mano, dando la bienvenida a Seascape, “el lugar donde el mar y los sueños se hacen realidad”.