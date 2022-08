PRI Sonora aún no tiene dirigente provisional; Onésimo Aguilera impugnará

Aunque el TEE ordenó a la dirigencia nacional del PRI designar un presidente provisional para Sonora el pasado 5 de agosto, a la fecha el instituto permanece prácticamente acéfalo.

Onésimo Aguilera Burrola presentará hoy su impugnación ante la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a la resolución del Tribunal Estatal Electoral (TEE) que ordena reponer el proceso de elección de la dirigencia estatal de Sonora.

Aguilera Burrola informó que la Comisión Nacional de Procesos Internos del CEN del PRI tiene, a partir del 10 de agosto, cinco días para pedir a Alejandro Moreno, presidente nacional, que designe a un dirigente provisional para Sonora.

En este contexto, señaló que para los jurídicos del partido, él (Aguilera Burrola) sigue siendo el presidente del Comité Directivo Estatal, para no dejar acéfala la institución, pero para no correr riesgos o causar conflictos, él decidió ausentarse del partido, por lo cual el partido, en la práctica, está sin dirigente.

" La verdad que sí (da) mucha tristeza el partido abandonado: en tres años nueve meses no recorrieron el estado, venían y no los atendían. Hay muchos dirigentes que nunca vieron a la anterior dirigencia;. Abandonado el partido; nosotros le metimos todas las ganas, todo el corazón. Arrojamos el alma por atender a la gente; nadie puede decir que no veo un mensaje o que tocó la puerta y no se le abrió. La verdad soy un gente de partido que quiere hacer las cosas bien ", aseguró Onésimo Aguilera.

" Te aseguro que, tanto Iris Sánchez Chiu como tu servidor, queremos hacer las cosas bien y vamos a luchar hasta donde tope para que el partido no caiga en las mismas manos que lo tenían callado y sin trabajo, que, además, hicieron todo por hacer perder al Borrego ", comentó.

Oportunidad de reconciliación

La diputada Karina Zárate consideró que la resolución del Tribunal Estatal Electoral de Sonora representa una nueva oportunidad para retomar el rumbo de la reconciliación del PRI con la militancia y de reivindicación con el electorado para demostrar que en el partido tricolor se puede hacer política de nueva generación, comentó.

" Si esta oportunidad no va acompañada de un juego y reglas claras, y en cambio lo desperdiciamos de nuevo con las mismas prácticas, estaremos aún en peores condiciones ", manifestó la diputada priista a través de su cuenta personal de Twitter.