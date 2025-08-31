El coordinador estatal de Protección Civil, Armando Castañeda Sánchez, exhortó a la población a extremar precauciones, ya que además de las lluvias, las altas temperaturas representan un riesgo para la salud.

Las lluvias monzónicas continuarán afectando gran parte del estado durante este fin de semana y la próxima semana, con tormentas eléctricas, fuertes ráfagas de viento y temperaturas extremas que podrían alcanzar los 45 grados centígrados, advirtió la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

Se prevén precipitaciones de 25 a 70 milímetros, acompañadas de vientos superiores a los 60 kilómetros por hora en el sur, centro, oriente y norte de la entidad.

El coordinador estatal de Protección Civil, Armando Castañeda Sánchez, exhortó a la población a extremar precauciones, ya que además de las lluvias, las altas temperaturas representan un riesgo para la salud. Recomendó mantenerse bien hidratados, evitar la exposición directa al sol en las horas de mayor radiación y utilizar medidas de protección como bloqueador solar, sombrero o gorra.

Protección Civil también emitió recomendaciones para la temporada de lluvias, como permanecer en lugares seguros durante las tormentas, no cruzar ríos ni arroyos crecidos, mantener limpios los desagües de los hogares y evitar tirar basura en la vía pública, ya que esto puede obstruir alcantarillas y provocar inundaciones.