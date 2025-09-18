La iniciativa busca garantizar la protección y el acceso a la justicia de las víctimas de violencia familiar en comunidades indígenas.

La diputada morenista Deni Gastélum Barreras presentó ante el Congreso de Sonora una iniciativa de decreto para reformar el artículo 68 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora, con el objetivo de garantizar la protección y el acceso a la justicia de las víctimas de violencia familiar en comunidades indígenas, obligando a las autoridades tradicionales a notificar al Ministerio Público y eliminar mecanismos de conciliación que puedan revictimizarlas.

"La violencia doméstica no es solo un tema privado, es un eco ensordecedor de desigualdad que resuena en nuestra sociedad. Cada golpe es un recordatorio de que falta mucho por hacer para construir un entorno seguro para las mujeres indígenas" , expuso durante la Sesión Ordinaria de este jueves en el Congreso de Sonora.

Rentabilidad de los cultivos básicos y la visibilización de la mujer indígena

El diputado Próspero Valenzuela Múñer dio lectura a la iniciativa de reforma de la Ley de Hacienda Municipal, con el objetivo de homologar la normativa sobre el Impuesto Predial Ejidal en los municipios de Sonora, brindando certeza jurídica a los ayuntamientos, fortaleciendo su recaudación y fortaleciendo su recaudación y previniendo la evasión fiscal por parte de quienes utilizan o disfrutan de terrenos ejidales.

Por su parte, René Edmundo García Rojo del Partido del Trabajo (PT) presentó la iniciativa de reforma a la Ley de Protección y Bienestar Animal de Sonora, dirigido a crear un Registro Estatal de Animales de Compañía digital e interoperable que facilite el censo, identificación y recuperación de animales, promueva la tenencia responsable y garantice seguridad y trazabilidad mediante certificados, códigos QR o microchips.

Fermín Trujillo de Nueva Alianza Sonora puso a consideración la iniciativa de decreto que reforma y adiciona las leyes de Gobierno y Administración Municipal, Desarrollo Rural Sustentable y Planeación del Estado de Sonora, con el objetivo de reducir desigualdades sociales y fortalecer los planes municipales como instrumentos de crecimiento inclusivo de las comunidades del campo.

Finalmente, presentaron posicionamientos el diputado Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela sobre la crisis de rentabilidad en el campo sonorense, y la diputada Rebeca Irene Silva Gallardo (NAS) con motivo del Día Internacional de la Mujer Indígena 2025.