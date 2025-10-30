La iniciativa, presentada por el diputado panista Juan Pablo Arenivar Martínez, tiene como objetivo de modernizar la administración pública mediante la digitalización y simplificación de los procesos, ofreciendo un gobierno más eficiente, transparente y accesible.

En Sesión Ordinaria de este jueves, fue presentada ante el Pleno del Congreso del Estado de Sonora una iniciativa para crear el Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios del Estado.

La iniciativa, presentada por el diputado panista Juan Pablo Arenivar Martínez, tiene como objetivo modernizar la administración pública mediante la digitalización y simplificación de los procesos, ofreciendo un gobierno más eficiente, transparente y accesible.

La Mesa Directiva turnó además comisiones iniciativas sobre inclusión educativa y recursos del presupuesto 2026 para la atención del cáncer en el sur del estado. Asimismo, escuchó posicionamientos sobre educación financiera, presupuesto estatal y atención al cáncer de mama.

Inclusión educativa y Presupuesto de Egresos

El legislador morenista Sebastián Orduño Fragoza sometió a consideración la iniciativa que busca reformar la Ley de Educación del Estado de Sonora, con el objetivo de fortalecer la inclusión de personas con discapacidad, mediante la implementación de protocolos oficiales de actuación, capacitación docente en educación inclusiva y manejo de crisis en todos los planteles educativos

Mientras que del Grupo Parlamentario del PRI, la diputada Iris Fernanda Sánchez Chiu dio lectura a un exhorto a la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Sonora destinado a considerar la inclusión de recursos, en el Presupuesto de Egresos 2026, para la construcción de un Hospital Oncológico en Ciudad Obregón que atienda a pacientes con cáncer del sur de la entidad.

La Mesa Directiva turnó a las comisiones de Hacienda y de Educación y Cultura las iniciativas para su análisis y, en su caso, dictaminación.

Finalmente, las diputadas de Morena Elia Sahara Sallard Hernández y María Eduwiges Espinoza Tapia presentaron posicionamientos relacionados con la educación financiera y al Modelo de Atención Universal del Cáncer de Mama, respectivamente; mientras que el diputado Jesús Manuel Scott Sánchez de Movimiento Ciudadano (MC) presentó su postura sobre las prioridades en el presupuesto estatal y municipal 2026.