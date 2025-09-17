El dictamen busca promover el cultivo y la preservación de plantas nativas en Sonora, priorizando su uso en parques, jardines y espacios públicos, con el objetivo de optimizar el aprovechamiento del recurso hídrico y fomentar prácticas de forestación sostenibles.

Durante Sesión Ordinaria de este miércoles en el Congreso de Sonora, fue presentado un dictamen que busca reformar la Ley de Agua.

La iniciativa, presentada por el diputado Omar Francisco Del Valle Colonio (PVEM) a la Comisión de Agua, establece reformar el segundo párrafo del Artículo 146 de la Ley del Agua del Estado de Sonora.

"Lo que busca esta iniciativa es que en los municipios se ponga el ejemplo y se impulse el ahorro significativo del agua a través de cultivo de plantas nativas" .

El legislador señaló que el propósito es que las autoridades cultiven flora nativa solamente en los espacios públicos bajo su cuidado.