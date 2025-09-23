El alcalde Arturo Duarte Valdez encabezó una reunión con autoridades municipales y corporaciones de seguridad para garantizar la atención médica y la protección de los miles de peregrinos y visitantes que llegarán a las Fiestas de San Francisco Javier, del 26 de septiembre al 6 de octubre.

El presidente municipal de Magdalena de Kino, Arturo Duarte Valdez, lideró una reunión de coordinación con autoridades de Ímuris, Santa Ana y Cucurpe, así como con diversas corporaciones de seguridad y rescate, con el propósito de garantizar la seguridad y atención médica durante las Fiestas de Octubre, que se celebrarán del 26 de septiembre al 6 de octubre en honor a San Francisco Javier.

En el encuentro participaron representantes de Protección Civil Estatal y Municipal, Policía Estatal, Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Cruz Roja, Bomberos, COESPRISSON, Hospital Comunitario y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Cada institución tendrá un papel específico en la prevención, respuesta y atención de emergencias que pudieran registrarse durante la concentración de peregrinos y visitantes en Magdalena de Kino.

“El objetivo principal de la reunión y de los preparativos es garantizar que todos los asistentes vivan estas tradiciones con tranquilidad. La coordinación y la planificación cuidadosa son fundamentales para lograrlo y asegurar que las festividades sean un éxito”, señaló el alcalde Arturo Duarte Valdez.

Tradición y seguridad

Las Fiestas de Octubre representan una de las celebraciones religiosas y culturales más importantes de la región, atrayendo a miles de fieles y turistas. Con los preparativos en marcha, las autoridades locales y estatales buscan asegurar que las jornadas se desarrollen en un ambiente seguro y ordenado.



