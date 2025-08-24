Gabriela Zambrano Hernández, de Acción Cívica Municipal, dijo que la plaza Félix Peñalosa será el escenario de este homenaje solemne el próximo miércoles a las 9:30 de la mañana y con ofrenda floral en el obelisco y en el Panteón de los Héroes

El 27 de agosto es una fecha que late con orgullo en el corazón de Nogales. Se conmemora la Gesta Heroica de 1918, un episodio trascendental que definió la valentía y el espíritu indomable de los nogalenses frente a la adversidad. Ese día, la historia de la ciudad se escribió con sangre y honor, cuando un grupo de valientes defendió la soberanía nacional ante una agresión extranjera.









La Gesta Heroica de Nogales es un legado vivo que sigue inspirando a las nuevas generaciones. El Gobierno de la Ciudad, junto con autoridades militares, corporaciones policiacas y la comunidad, se unirán en un emotivo acto cívico para recordar a los héroes que dieron su vida por la patria.









La plaza Félix Peñalosa será el escenario de este homenaje solemne el próximo 27 de agosto a las 9:30 de la mañana, así lo detalló, Gabriela Zambrano Hernández, de Acción Cívica Municipal.









La ceremonia incluirá la entrega de reconocimientos a personas destacadas por su contribución a la comunidad, una guardia de honor y la colocación de ofrendas florales en memoria de los caídos. También se rendirá homenaje en el obelisco y en el Panteón de los Héroes, donde reposan los restos de Félix B. Peñalosa y otros héroes de aquella gesta.







