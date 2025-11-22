Según la información oficial, se trata de un ejemplar de alrededor de cinco metros de largo

La comunidad marítima de Yavaros y sus alrededores se encuentra en alerta tras un reciente avistamiento de un tiburón de gran tamaño en la playa cercana a Camahuiroa, poco mas adelante de Las Bocas.

Capitanía del Pueto de Yavaros emitió un comunicado urgente a buzos y pescadores, incluyendo a toda persona que realice actividades dentro del mar para que tomen medidas extremas de precaución.

El avistamiento fue reportado por embarcaciones locales, y según la información oficial proporcionada por la Capitanía, se trata de un tiburón de aproximadamente cinco metros de largo. El cual, fue ubicado frente a las costas de Camahuiroa, justo a 22 brazada de profundidad.

Las autoridades portuarias han hecho hincapié en la precaución, ya que no pueden dejar pasar este llamado de advertencia. Hasta el momento, no se ha especificado la especie de tiburón, pero por su tamaño, se convierte en un riesgo potencial para quienes se encuentren en la zona.

Por ello, recomiendan a buzos, pescadores, almejeros, habitantes que suelen entrar, como residentes, visitas y operadores turísticos, evitar entrar a las aguas.

Medidas de precaución

Mantener la distancia de cualquier figura marina grande que observe.

de cualquier figura marina grande que observe. Reportar de manera inmediata cualquier nuevo avistamiento o movimiento del tiburón a la capitanía.

o movimiento del a la capitanía. Evitar la navegación en la zona y playas cercanas.

Se hace un llamado general a la población cercana a Huatabampo y la propia comunidad para evitar cualquier tragedia. Por otro lado, la Capitanía del Puerto de Yavaros se mantiene en vigilia para garantizar la seguridad de todos los usuarios del mar.