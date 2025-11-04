Expo Fest Cajeme 2025 se recorre por luto tras tragedia en Hermosillo
El evento, originalmente programado para iniciar el 7 de noviembre, se llevará a cabo del 14 al 30 de noviembre
En un gesto de respeto y empatía hacia las víctimas del incendio ocurrido el pasado 1 de noviembre en Hermosillo, el Gobierno Municipal de Cajeme decidió recorrer una semana la fecha de inicio de la Expo Fest Cajeme 2025.
El evento, que originalmente iniciaría el 7 de noviembre, se llevará a cabo ahora del 14 al 30 de noviembre, según informó el alcalde Javier Lamarque Cano, quien explicó que la medida responde a un sentido acto de solidaridad ante la tragedia que ha conmocionado a Sonora.
“Va a ser del 14 al 30 de noviembre. Hemos trabajado en los ajustes necesarios y cualquier modificación que surja por esta reprogramación se dará a conocer oportunamente. Esta decisión es un acto de solidaridad, respeto y luto por lo ocurrido en Hermosillo”, expresó Lamarque.
Ajustes en el programa
El Ayuntamiento precisó, a través de un comunicado oficial, que en los próximos días se darán a conocer los ajustes en el elenco artístico y logístico derivados del cambio de fechas.
El documento subraya que la decisión fue tomada con el objetivo de mostrar respeto y empatía hacia las familias afectadas y hacia la comunidad hermosillense “que hoy atraviesa un momento de profundo dolor”.
“Agradecemos la comprensión de todas y todos, reiteramos nuestro compromiso con el bienestar social y el respeto a los valores que nos distinguen como municipio”, añadió el comunicado.