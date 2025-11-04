El evento, originalmente programado para iniciar el 7 de noviembre, se llevará a cabo del 14 al 30 de noviembre

En un gesto de respeto y empatía hacia las víctimas del incendio ocurrido el pasado 1 de noviembre en Hermosillo, el Gobierno Municipal de Cajeme decidió recorrer una semana la fecha de inicio de la Expo Fest Cajeme 2025.

El evento, que originalmente iniciaría el 7 de noviembre , se llevará a cabo ahora del 14 al 30 de noviembre, según informó el alcalde Javier Lamarque Cano, quien explicó que la medida responde a un sentido acto de solidaridad ante la tragedia que ha conmocionado a Sonora.

“Va a ser del 14 al 30 de noviembre. Hemos trabajado en los ajustes necesarios y cualquier modificación que surja por esta reprogramación se dará a conocer oportunamente. Esta decisión es un acto de solidaridad, respeto y luto por lo ocurrido en Hermosillo” , expresó Lamarque.

Ajustes en el programa

El Ayuntamiento precisó, a través de un comunicado oficial, que en los próximos días se darán a conocer los ajustes en el elenco artístico y logístico derivados del cambio de fechas.

El documento subraya que la decisión fue tomada con el objetivo de mostrar respeto y empatía hacia las familias afectadas y hacia la comunidad hermosillense “que hoy atraviesa un momento de profundo dolor”.