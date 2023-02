Pondrán en pausa los planes de voto electrónico

Los planes de implementar nuevos elementos tecnológicos en los procesos de votación están en pausa por el momento.

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana pondrá en pausa su plan para la implementación del voto electrónico, señaló Nery Ruiz Arvizu.

El consejero presidente del organismo recordó que dentro del proyecto de presupuesto se habían solicitado recursos para la adquisición de urnas electrónicas, para que de esta manera se pusiera en marcha el plan, sin embargo, esta partida presupuestal no fue autorizada.

“Nosotros solicitamos un monto para la adquisición de urna electrónica, no nos fue autorizado, porque también dentro de la reforma electoral que se plantea, señala que los institutos estatales electorales no podremos desarrollar ningún tipo de sistemas, hasta que se defina por el INE, en un plazo no mayor a cinco años” , expuso Ruiz Arvizu.

Ante este escenario, el funcionario electoral apuntó que el organismo está legalmente impedido para llevar a cabo la implementación de las urnas electrónicas.

“Ahora, nosotros contamos con urnas electrónicas y las utilizamos en los ejercicios de participación ciudadana y ejercicios de formación cívica en las escuelas” , expuso.

La votación electrónica es una tendencia mundial

La idea de las votaciones electrónicas eran un concepto que se tenía planeado para empezar a aplicarse este año, mencionó.

“Era una idea, un programa que se tenía, no lo podremos ejecutar este año, pero no se descarta, porque esa es la tendencia a nivel mundial, el uso de la tecnología, la votación electrónica, eso es ineludible” , sentenció.

Ruiz Arvizu, abundó que la puesta en operación de la votación electrónica está en pausa en tanto se defina la aprobación de la reforma electoral, así como los procesos de impugnación que se presentaran ante las autoridades.