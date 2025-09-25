El vicefiscal de procesos explicó que entrevistas y testimonios revelaron contradicciones en la denuncia presentada por la mujer.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) informó que una mujer de 50 años fue vinculada a proceso por el delito de falsedad de declaraciones, luego de simular su propio secuestro el pasado 16 de julio en Hermosillo.

De acuerdo con el vicefiscal de procesos, Jesús Moreno, la imputada aseguró haber sido privada de la libertad por dos hombres, quienes presuntamente la trasladaron inconsciente a Ciudad Obregón y la despojaron de su vehículo y pertenencias.

El reporte generó la activación de protocolos de búsqueda y la difusión de publicaciones en redes sociales en las que fue catalogada como desaparecida.

Sin embargo, tras el análisis de entrevistas y testimonios, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) detectó inconsistencias en los tiempos, fechas y detalles narrados por la mujer.

"Su versión resultó inverosímil, ya que no fue posible corroborar los hechos que relató. Con la investigación se estableció que ella misma condujo hasta Ciudad Obregón, rentó una habitación y permaneció ahí antes de trasladarse a la Laguna del Náinari, donde fue localizada" , explicó Moreno.

Ante estas pruebas, se solicitó y ejecutó una orden de aprehensión en su contra. Durante la audiencia inicial, un juez determinó su vinculación a proceso e impuso medidas cautelares para garantizar su presentación en los tribunales.