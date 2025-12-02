Al arribar al sitio en la colonia Misión de Anza, la Policía Municipal encontró a la víctima con lesiones visibles.

La Policía Municipal de Nogales respondió a un llamado de emergencia en la colonia Misión de Anza, donde una mujer de 35 años fue agredida por un menor de 15 años. El incidente ocurrió en la calle Misión de Arispe, cuando la víctima, Adriana, se encontraba en su domicilio y tuvo problemas con el hijo de una vecina.

Según la declaración de la víctima, el menor la agredió con dos golpes en la cara después de que su madre la increpara a pelearse. La Policía Municipal llegó al lugar y encontró a Adriana con lesiones, quien se negó a ser trasladada al hospital para recibir atención médica.

Los agresores, el menor y su madre, se metieron a su domicilio después del incidente. La Policía Municipal ofreció apoyo a la víctima y le recomendó presentar una denuncia ante las autoridades correspondientes.

Este incidente es un recordatorio de la importancia de la convivencia pacífica y el respeto mutuo en la comunidad. La Policía Municipal de Nogales trabaja para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos.

La comunidad puede reportar cualquier incidente o situación de riesgo al número de emergencias para recibir asistencia y apoyo, recalcó Seguridad Pública Municipal de Nogales.