Cecilia Delgado anunció que este sábado se presentará el proyecto de la Plaza de las Buscadoras en Hermosillo, un espacio conmemorativo para honrar la labor de los colectivos y visibilizar a las víctimas de desaparición.

Cecilia Delgado, representante del colectivo Madres Buscadoras por la Paz, informó que este sábado 30 de agosto se llevará a cabo una marcha pacífica en Hermosillo con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Al finalizar, se presentará el proyecto de la Plaza de las Buscadoras, un monumento dedicado a honrar a quienes integran los colectivos y a las víctimas localizadas.

La manifestación partirá de la Plaza Emiliana de Zubeldía a las 17:30 horas con destino a la Plaza Zaragoza, donde autoridades municipales mostrarán el diseño del nuevo espacio conmemorativo.

Una gestión impulsada por las buscadoras

Delgado explicó que la iniciativa nació de una gestión directa ante el Ayuntamiento de Hermosillo: “Nos acercamos con el Presidente Municipal y le presentamos lo que queríamos; accedió, ya estuvieron los arquitectos y el escultor, y el sábado se mostrará cómo quedará”.

El monumento incluirá los nombres de personas desaparecidas y un homenaje a las buscadoras que han fallecido, como un reconocimiento a su labor incansable.

Significado del homenaje

La líder del colectivo destacó que la plaza será un símbolo de visibilización: “Es importante que se reconozca nuestra lucha y también que los nombres de nuestros seres queridos permanezcan presentes. No paramos de buscar, porque cada hallazgo significa dignidad para las familias”.



