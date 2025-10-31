Ignacio Peinado pide igualar a todo el estado con el norte de Sonora —que ya tiene 1,200 kWh— y llevar la electricidad a rango de derecho constitucional.

Hoy concluye la tarifa 1F de verano y, a partir de mañana 1 de noviembre de 2025, aplicará la tarifa de invierno con un tope general de 400 kWh bimestrales. Los bloques quedan así: 1–150 kWh ≈ $1.00, 151–400 kWh ≈ $1.30 y excedente >400 kWh ≈ $3.80 por kWh. En verano, el subsidio cubre hasta 5,000 kWh (1–2,400 ≈ $0.80 y 2,401–5,000 ≈ $0.99–$1.00).

Con este cambio, la Unión de Usuarios plantea elevar el tope invernal a 1,200 kWh en todo Sonora, tal como ya ocurre en los municipios del norte.

Detalles confirmados (bloques, costos y diferencia verano–invierno)

Los consumos invernales quedan topados a 400 kWh bimestrales en la mayor parte de la entidad:

1–150 kWh: alrededor de $1.00/kWh

151–400 kWh: alrededor de $1.30/kWh

>400 kWh: alrededor de $3.80/kWh (tarifa de alto costo)

En contraste, la 1F de verano —vigente del 1 de abril al 31 de octubre— permite llegar hasta 5,000 kWh, con dos bloques subsidiados (1–2,400 y 2,401–5,000 kWh). El salto de precio en invierno ocurre al rebasar 400 kWh, por lo que hogares con minisplit o resistencia eléctrica pueden entrar rápidamente al tramo caro si mantienen jornadas prolongadas de enfriamiento o calefacción.

“A partir de los 401 kWh, cada kilowatt me cuesta cerca de $3.80; por eso insistimos en ampliar el tope invernal”, expuso Ignacio Peinado, líder de la Unión de Usuarios, al explicar la diferencia entre los bloques.



El dirigente recordó que, mediante decreto presidencial de febrero de 2024, los municipios del norte de Sonora (Nogales, Agua Prieta, Cananea, Naco, Santa Cruz y colindantes) subieron su tope invernal de 300 a 1,200 kWh. “Queremos unificar esa protección para todo el estado; las familias enfrentan frentes fríos y, en noviembre, máximas que aún rondan 35–37 °C: no todos pueden apagar el clima”, añadió.

Para una vivienda promedio con minisplit de una tonelada, cuatro (4)–seis (6) horas diarias de uso sostenido pueden consumir una porción importante del tope de 400 kWh antes de concluir el bimestre, sobre todo si se suman refrigerador, bomba de agua, iluminación, cocina eléctrica o carga fantasma de equipos. Al sobrepasar el umbral, cada kWh adicional se paga en el tramo de alto costo, multiplicando el recibo final. Por eso, el planteamiento de ampliar a 1,200 kWh busca dar margen durante los meses fríos y de transición cálida.

Peinado sostuvo que la lucha social que logró la 1F de verano para todos (y la eliminación de rangos intermedio–alto) es antecedente para esta extensión invernal. “No vamos a desistir: la realidad social debe imponerse sobre el discurso financiero”, dijo, al adelantar que pedirán al Gobierno del Estado fungir como mediador ante la Federación para homologar 1,200 kWh en todo Sonora.

En paralelo, la Unión promueve que la energía eléctrica se reconozca como derecho constitucional: “Es absurdo que salud, educación o vivienda existan sin luz; la electricidad sostiene esos derechos”, afirmó.