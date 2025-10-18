El gobernador Alfonso Durazo Montaño revela plan para brindar viviendas dignas y asequibles en Sonora.

Con una meta ambiciosa de brindar un hogar digno y asequible a miles de sonorenses, el gobernador Alfonso Durazo Montaño anunció la construcción de 55 mil viviendas en Sonora para el año 2030, durante la inauguración de la vigésima edición de la Expo Casa y Materiales 2025, organizada por Canadevi Sonora.

El mandatario explicó que el proyecto forma parte del Plan Nacional de Vivienda, y destacó que Sonora es el primer estado del país en aportar la tierra para desarrollar este programa, lo que lo posiciona como referente nacional en materia habitacional.

"Imaginen, la gente más necesitada, la que en su vida pensó en la posibilidad de tener una vivienda, hoy la va a tener al alcance de la mano. Vemos la vivienda como un derecho" , expresó Durazo Montaño ante empresarios y representantes del sector.

Gracias al respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, el número de casas proyectadas creció de 33 mil 800 a 55 mil, de las cuales cuatro mil ya están en proceso de construcción, informó el gobernador.

Del total, 20 mil viviendas serán destinadas a familias con escasos recursos y 35 mil para cuentahabientes del Infonavit, con lo que se busca reducir el rezago habitacional en el estado.

Durazo Montaño también resaltó la mejora en la calidad de las viviendas de interés social, que pasarán de 40 a 62 metros cuadrados.

La Expo Casa y Materiales 2025 reúne a instituciones como Infonavit, Fovissste, bancos y 30 fraccionamientos, que ofrecen alternativas de vivienda para distintos niveles socioeconómicos, consolidando a Sonora como un punto clave en el desarrollo habitacional del país.