El periodista Luis Carlos Sainz señaló que el Plan Michoacán —o Plan Paricutín— contempla doce ejes y más de 57 mil millones de pesos, pero deja dudas sobre alojamiento, logística y efectos en estados vecinos.

En entrevista con Expreso 24/7 con Marcelo Beyliss, Luis Carlos Sainz, periodista del Semanario Z, afirmó que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia (Plan Paricutín) incluye doce ejes y al menos 100 acciones con una inversión superior a 57 mil millones de pesos, además del despliegue de doce mil integrantes del Ejército, la Guardia Nacional y la Marina.

Sin embargo, advirtió que persisten dudas logísticas para alojar y sostener operativamente a ese contingente y sobre el impacto en la seguridad de entidades colindantes.

De acuerdo con Sainz, la llegada súbita de contingentes militares implica requerimientos inmediatos de alojamiento, alimentación, salud y rotación de personal.

Añadió que la reasignación de fuerzas podría “jalar la cobija” y mermar el estado de fuerza en otras zonas. También alertó sobre el “efecto cucaracha”: el desplazamiento de células criminales hacia Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Sinaloa, Baja California y otras entidades.

Según lo anunciado por autoridades federales, el plan combina intervención de seguridad con programas de desarrollo económico, infraestructura carretera, agua potable, educación, salud, vivienda, cultura y planes de justicia para comunidades indígenas. Sainz puntualizó que estos rubros “deberían ser permanentes” y que la estrategia se presentó sin consultas amplias y desde la Ciudad de México, no en territorio michoacano.

Detalle operativo/local.

Fuerza enviada: doce mil elementos (Ejército, Guardia Nacional , Marina)

(Ejército, , Marina) Ejes del plan: doce (seguridad, desarrollo e infraestructura, entre otros)

(seguridad, desarrollo e infraestructura, entre otros) Acciones previstas: al menos 100

Inversión estimada: 57 mil millones de pesos

Riesgos señalados: logística insuficiente, redistribución de fuerzas, desplazamiento del delito a entidades vecinas





“Peor es no hacer nada, pero vamos a ver si este antídoto no resulta peor que la enfermedad”, añadió.

Según Sainz, “estos soldados no son nuevos ni salen de una maquinita; se movieron de otros estados y eso deja descubierto otros sectores”.

Sainz recordó antecedentes de violencia sostenida en Michoacán: inicio de la “guerra contra el narcotráfico” en 2006, ataques con granadas en 2008, el michoacanazo en 2009, surgimiento de autodefensas en 2013, retención de militares y cuerpos colgados en 2019, y persecuciones a tropas en 2022, además de la innovación criminal con drones explosivos y minas antipersonales.

Planteó que la pregunta central es si un mayor despliegue militar puede pacificar el estado frente a actores con alta capacidad de adaptación.