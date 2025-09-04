La presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfonso Durazo confirmaron un plan especial de seguridad para Cajeme tras el repunte de homicidios.

Durante la reunión del Gabinete de Seguridad celebrada este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el municipio de Cajeme contará con un plan especial para enfrentar el repunte de homicidios registrado en las últimas semanas.

“Estuvo el gobernador de Sonora en la reunión de Gabinete de Seguridad, también el presidente municipal de Cajeme. Excelente trabajo el de los dos. Se subió un poquito los homicidios en Cajeme, entonces estamos haciendo un plan especial para ayudar a disminuir los delitos con todo el apoyo del gobierno federal”, señaló Sheinbaum.

El gobernador Alfonso Durazo destacó la coordinación entre los tres niveles de gobierno y aseguró que la estrategia busca dar resultados inmediatos para recuperar la tranquilidad de las familias.

“Hoy acompañamos a nuestra Presidenta en su Gabinete de Seguridad, junto al presidente municipal de Cajeme, Javier Lamarque. Seguimos trabajando en coordinación con el Gobierno de México para fortalecer la estrategia de seguridad en Sonora, con un plan especial para reducir los delitos en Cajeme”, publicó Durazo.

Cajeme, uno de los municipios con mayor población en Sonora, ha sido identificado en reportes oficiales como una de las zonas prioritarias en materia de seguridad debido a los índices de homicidios dolosos. La nueva estrategia incluirá acciones coordinadas con fuerzas federales, estatales y municipales.



