Poder Judicial recibe pocos asuntos en materia laboral

Son pocos los asuntos en materia laboral que están requiriendo llegar a proceso de judicialización en Sonora, informó el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Rafael Acuña Griego.

Explicó que a raíz de la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Laboral, el 90 por ciento o más de los casos, se están resolviendo de manera preferente a través del diálogo en el centro estatal de conciliación.

“Bueno, realmente a nivel nacional en Sonora se ha batido un récord, ya que sí pensábamos nosotros en un porcentaje del 70 o 75 por ciento que es el máximo número de asuntos que se han arreglado o quedado en los centros de conciliación a nivel nacional, pero en la entidad ha llegado a más del 90 por ciento” , comentó Acuña Griego.

Expuso que resolver los conflictos a partir del diálogo es una situación positiva, no sólo para las partes en conflicto sino para el propio poder judicial, al no verse en la necesidad de incrementar sus cargas de trabajo.

“Los juzgados están conociendo muy pocos asuntos, es decir del 5 al 10 por ciento máximo de los asuntos que se están presentando” , consideró el presidente del Supremo Tribunal de Justicia.

Ejemplifica que en municipios considerados como pequeños en cuanto a la presencia de casos en índole laboral, como lo es Puerto Peñasco, al momento únicamente se han llevado a la vía judicial dos casos.

“Definitivamente se está privilegiando el diálogo y la conciliación entre las partes, y solamente en casos mucho muy especiales, se está durmiendo el problema ante el poder judicial” , expuso Rafael Acuña Griego.

Reconoció que de no contar con el apoyo de las mesas de conciliación, el Poder Judicial colapsará al no contar con la capacidad de atender la demanda en materia de juicios laborales.