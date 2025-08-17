Froylán Gámez Gamboa, secretario de Educación en Sonora, invitó a los tutores y a las tiendas escolares a proporcionar alimentos saludables y benéficos para el desarrollo de niñas, niños y jóvenes.

Ante el próximo inicio del ciclo escolar, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) lanzó un llamado a madres y padres para respaldar desde casa el programa 'Vive Saludable, Vive Feliz', impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de frenar el consumo de comida chatarra en las escuelas y fomentar hábitos sanos en la niñez sonorense.

Añadió que, a nivel federal, la Secretaría de Educación Pública ha ganado cinco juicios que respaldan la prohibición de la comida chatarra dentro de las escuelas. “Se ganaron cinco am paros para que la vida saludable dentro de las escuelas siga vigente” , dijo.

Como parte de este programa federal, se ha evaluado a más de 60 mil estudiantes con censos de peso y talla en educación básica, con la finalidad de conocer el estado nutricional de la población escolar. Los censos se realizarán hasta diciembre de este año y los resultados se darán a conocer en marzo de 2026.