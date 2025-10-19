Antes de salir rumbo a Phoenix, el conductor de la línea de transportes Tufesa pidió a los pasajeros un minuto de silencio por las víctimas que dejó el accidente carretero en el tramo carretero Guaymas-Hermosillo el pasado viernes 17 de octubre.

Momentos antes de salir con destino a Phoenix, el conductor se tomó un momento para dar un mensaje reflexivo a los pasajeros.

“Sabemos todos que tenemos un horario de salida y llegada, ya lo tengo yo aquí, pero para mí lo personal, su amigo Miguel Chávez, desde el primer momento que mi padre dio, me dio la oportunidad de nacer como chofer, siempre le he dicho, Dios mío, llévanos tarde, pero llévanos con bien” , expresó.

Chávez dijo que para él lo más importante es el trato, el servicio, el bienestar, la seguridad. “Así que, yo soy un pasajero más” .

El conductor pidió a los pasajeros un minuto de silencio por las víctimas mortales que dejó el volcamiento de una unidad Tufesa en el tramo carretero Guaymas-Hermosillo el pasado 17 de octubre, que según cifras oficiales, fueron un total de siete personas las fallecidas y más de 20 personas lesionadas.

“Yo voy cuidando mucho mi vida, porque en la mía está la de todos. Así que amigos, les pido que les regalemos un minuto de silencio en la memoria de nuestros amigos que se nos adelantaron. Se los pido a todos” .

“Muchas gracias. Gracias y que Dios Padre les dé fortaleza a todas esas familias para poder soportar ese gran dolor. Y quiero que sepan ellos que desde aquí, desde la distancia, estamos con ellos en su dolor” , concluyó.